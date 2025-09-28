ASKİ Genel Müdürlüğü, artan nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılamak ve hizmette sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yeni bir yatırım başlatıyor. Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan Ankara İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde “4. Ünite Kapasite Artışı Projesi” için geri sayım başladı.

2025’te Başlayacak, 2028’de Tamamlanacak

Finansmanı Dünya Bankası desteğiyle ve İller Bankası aracılığıyla sağlanacak projede, müşavirlik sözleşmesi imzalanarak ilk adım atıldı. ASKİ Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen imza törenine Genel Müdür Memduh Aslan Akçayve Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan katıldı. Projeyle Ankara’nın su arz güvenliği güçlendirilecek, uzun vadede kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini garanti altına alınacak. İhale süreci devam eden 4. ünitenin inşaatına Ekim 2025’te başlanması ve 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Modern Teknolojiyle Arıtma

Halihazırda üç ünitesiyle günde 1 milyon 692 bin metreküp su arıtan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, Ankara’nın yaklaşık yüzde 90’ına içme suyu sağlıyor. 4. ünitenin devreye alınmasıyla bu kapasite 2 milyon 256 bin metreküpe ulaşacak. Tesis, Kurtboğazı, Çamlıdere ve Kesikköprü barajlarından aldığı ham suyu modern teknolojiyle arıtarak Başkentlilere ulaştırmaya devam edecek.