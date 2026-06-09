Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatarak, parti içindeki mevcut süreçte sağduyulu bir yaklaşımın önemine vurgu yaptı. Açıklamada, CHP’nin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerin zarar görmemesi ve kamuoyunda olumsuz görüntülerin oluşmaması gerektiği ifade edildi.

Mansur Yavaş, milyonlarca CHP’linin Kılıçdaroğlu’ndan tecrübesi ve devlet adamlığı birikimiyle sürece yapıcı katkı sunmasını beklediğini belirterek, “CHP’nin birliği ve kardeşlik hukukunun korunması hepimizin ortak sorumluluğudur” mesajını verdi.

Yavaş ayrıca, atılacak yapıcı adımların hem parti tabanında hem de kamuoyunda karşılık bulacağına inandığını dile getirdi.