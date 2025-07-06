CHP'li belediyeler Adana, Adıyaman, Antalya ve Büyükçekmece'ye düzenlenen yeni operasyonun ardından, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Mansur Yavaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş “Operasyonlar Ankara'ya uzanır mı, Mansur Yavaş’a da bir operasyon gelir mi?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Alnımın açık, korktuğumuz yok. İftira ile bize de gelirlerse gelsinler, Cenabı Allah da bunun hesabını sorar."

Mansur Yavaş soruyu şöyle yanıtladı :

"Geldiğimizden beri biz şunu anlatmaya çalıştık. Kamu kurumlarının dürüst şekilde çalışacağını ispatlamaya çalıştık. Şeffaf şekilde tüm ihalelerimizi canlı yayınlıyoruz. 5 bin tanesi YouTube’da. Belediyede biri yanlış yaptı diye ben de o yanlışı yapmak zorunda değilim. Tertemiz ismimizi kirletmeye niyetimiz yok. Alnımız açık, korktuğumuz bir şey yok. Daha önce bu iftiraları atanların başına ne gelecekse yine gelir. Halk da hesabını sorar. Tutuklama tehdidi ile insanları ifadeye zorlarsanız bir yerde zaten iftara atacaktır. Alnımız açık, korktuğumuz bir şey yok. Daha önce bu iftiraları atanların başına ne gelecekse yine gelir. Halk da hesabını sorar.”