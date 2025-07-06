Veryansın TV’nin kurucularından, usta kalem Nihat Genç, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri, oğlu Can Laçin Genç, eşi Nuriye Genç ve Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay kabul etti.

Siyaset ve Sanat Dünyası Törende Buluştu

Törene;

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ,

Eski Bakan Vedat Bilgin ,

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ,

Sanatçılar Ali Tufan Kıraç ve Çelik ,

Gazeteciler, yazarlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda seveni katıldı.

Gölbaşı Mezarlığı’na Defnedildi

Kocatepe Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Nihat Genç’in cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sivri dili, keskin kalemi ve özgün duruşuyla Türk medyasında önemli izler bırakan Nihat Genç’in vefatı, basın camiası ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.