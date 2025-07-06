Edirne’de sona eren 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık müsabakalarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübünün pehlivanı Feyzullah Aktürk, finalde Antalya Bölgesi’nden Orhan Okulu ile karşılaştı.

Müsabakanın 19. Dakikasında genç rakibinin bir anlık boşluğundan yararlanan Orhan Kulu, Feyzullah Aktürk’ü mağlup etti. Orhan Okullu üçüncü kez 664. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı oldu.

ALİ GÜRBÜZ ELİNİ ÖPTÜ

ASKİ Spor Kulübü sporcusu, serbest stilde Avrupa Şampiyonu olan Feyzullah Aktürk önce çeyrek finalinde ünlü başpehlivan Ali Gürbüz ile karşılaştı. Kırkpınar'da favoriler arasında gösterilen Ali Gürbüz’ü, puanla yendi. Müsabaka sonrası Feyzullah Aktürk, Ali Gürbüz'ü teselli etti. Feyzullah Aktürk'ün elini öperek saygı gösterisinde bulunduğu AliGürbüz, Kırkpınar'a veda ettiği için büyük üzüntü yaşadı.

SÜPRİZ SONUÇLAR ALINDI

Edirne’deki 664 Tarihi Kırkpınar güreşlerinde sürpriz sonuçlar yaşandı. Kırkpınar güreşlerinin en çok merak edilen güreşi, son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Taş arasındaki müsabaka oldu.

Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Taş geçen yıl finalde güreşmiş, müsabakayı Zeybek çangalla 52. dakikada kazanarak "Türkiye Başpehlivanı" olmuştu.

Erken final niteliğindeki güreşte, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş’ı puanla yenerek yarı finale yükseldi.

Yusuf Can Zeybek ve Feyzullah Aktürk'ün yanı sıra İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan ve Ali İhsan Batmaz, çeyrek finale yükselen isimler oldu.

YUSUF CAN ZEYREK “ALTIN KEMERİ” KAÇIRDI

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde, çeyrek finale kalan 8 başpehlivan Sarayiçi Er Meydanı'nda çayıra çıktı. Er meydanında kura çeken başpehlivanlardan Orhan Okulu Erkan Taş ile, Enes Doğan İsmail Balaban ile, Feyzullah Aktürk İsmail Koç ile, Yusuf Can Zeybek de Ali İhsan Batmaz ile eşleşti.

Yusuf Can Zeybek, puanlama güreşinde rakibi Ali İhsan Batmaz’a yenildi. Zeybek büyük üzüntü yaşadı. Yusuf Can Zeybek finale kalıp başpehlivan olsaydı altın kemerin ebedi sahibi olacaktı.

Yarı final karşılaşmaları sonucu, Orhan Okullu, Ali İhsan Batmaz’ı, Feyzullak Aktürk ise Enes Doğan’ı yenerek finale yükseldiler.

HEYECANLI FİNAL

Başpehlivanlık için Feyzullah Aktürk ile Orhan Okullu karşı karşıya geldi. Önce el enselerle birbirlerini kontrol ettiler. Müsabakanın 19. dakikasında Orhan Okulu, genç rakibinin bir an boşluğunu bulup kasnakla mağlup etti. Orhan Okulu 664. Tarihi Kırkpınar’ın Başpehlivanı oldu.