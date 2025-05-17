29 maçta 10 galibiyetle düşme hattının hemen üzerinde yer alan Manisa Basket, Yalovaspor'u yendiği takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek. Ancak sahadan mağlubiyetle ayrılması durumunda, gözler aynı saatte oynanacak Mersin Spor – Darüşşafaka karşılaşmasına çevrilecek.

Kayıp Durumunda Tek Umut: Darüşşafaka'nın Yenilmesi

Manisa temsilcisi, Yalovaspor karşısında puan kaybederse, 9 galibiyeti bulunan ve düşme hattında yer alan Darüşşafaka'nın deplasmanda Mersin Spor'a mağlup olmasını bekleyecek. Ancak Manisa Basket mağlup olur ve Darüşşafaka sahadan galibiyetle ayrılırsa, ikili averajda üstün olan Darüşşafaka ligde kalacak, Manisa küme düşecek.

Manisa'da Heyecan Dorukta

Tüm şehir, Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak bu hayati mücadeleye kilitlendi. Taraftarların tribünleri doldurarak takımlarına destek vermesi bekleniyor. Manisa Basket, sezonu mutlu sonla bitirip, Süper Lig'deki mücadelesine gelecek sezon da devam etmek istiyor.