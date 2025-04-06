Manisa Basket, Basketbol Süper Ligi'ndeki mücadelesine devam ediyor ancak son maçta Bahçeşehir Koleji'ne 109-90'lık skorla mağlup oldu. Geçen hafta Tofaş'ı yenerek rahat bir nefes alan Manisa ekibi, bu kez evinde istediğini alamadı ve tüm periyotları geride tamamlayarak kritik bir yenilgi aldı. Bu sonuçla, alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçıran Manisa Basket, galibiyet serisi başlatamadı.

Geçen sezon ilk defa FIBA Europe Cup'ta mücadele eden ve bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Manisa Basket, Avrupa'da elde ettiği başarıları ligde gösteremedi. Takım, bu kayıp sonucu hedeflediği üst sıralara yükselmekte zorlanıyor.

Önümüzdeki hafta, Manisa Basket için oldukça önemli bir maç bulunuyor. Ege ekibi, ligdeki en önemli rakiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç, Manisa Basket'in sezonun geri kalanında nasıl bir ivme yakalayacağı açısından kritik bir öneme sahip.