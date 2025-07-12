Ankara’nın Mamak ilçesinde, sokakta yaşayan bir köpeğe cinsel saldırıda bulunulduğu iddia edildi. Bir hayvanseverin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan Ankara Patiliköy olay yerinde, ağır yaralı bir köpek buldu.

Edinilen bilgilere göre, köpek terk edilmiş bir binaya sığınmış halde, vücudu çeşitli yara ve kanamalarla kaplı olarak bulundu. Köpeğin, cinsel saldırıya uğradığı yönündeki ihbar doğrultusunda olay yerinde inceleme yapıldı. Ancak cinsel saldırıya dair kesin bir bulguya henüz ulaşılamadığı ifade edildi.

Köpeğin vücudunun çeşitli bölgelerinde açık yaralar bulunduğu belirtildi. İlk müdahalesi yapılan köpek, daha sonra tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine sevk edildi.



Olayla ilgili veteriner hekimlerin raporu beklenirken, hayvanseverler saldırının sorumlularının tespit edilerek cezalandırılması çağrısında bulundu.

Ankara Patiliköy’den destek çağrısı!

Hayvanın tedavi sürecine destek olmak isteyen vatandaşların bağış yapabilecekleri yasal hesap bilgileri ilgili dernek Ankara Patiliköy’ün internet sitesinde paylaşıldı.

Yetkililerin konuya ilişkin adli süreci başlatması bekleniyor.