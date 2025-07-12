Kanser tedavisi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gazeteci-yazar ve ekonomist kimliğiyle de tanınan Yiğit Bulut için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene ailesinin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TDT Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Necmeddin Bilal Erdoğan ve çok sayıda siyasi isim ile sevenleri katıldı. Cenaze namazı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından kıldırıldı.

“Vatan sevdalısı bir Türkiye Cumhuriyeti ferdiydi”

Cenaze töreninde konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Yiğit Bulut’un Türkiye'ye olan bağlılığını ve hizmetlerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yiğit Bey, vatan sevgisi yüksek, ülkemiz için önemli görevlerde bulunmuş, çalışmalarını fedakârca sürdüren bir Türkiye Cumhuriyeti ferdiydi. Genç yaşta hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzdü. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, ailesine ve sevenlerine sabır versin.”

Yiğit Bulut’un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi. Sevenleri ve yakınları, Bulut’un mezarı başında dua etti.