Konya’da sivil toplum kuruluşları ve spor gruplarının öncülüğünde düzenlenen bisiklet etkinliğinde, onlarca bisikletli tarihi ve doğal güzellikleri yerinde görmek için pedal çevirdi. Etkinlik, Konya’nın bisiklet turizmine uygun rotalarını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Seydişehir Bostandere Mahallesi’nde bulunan Vasada Antik Tiyatrosu'ndan başlayan tur, Meram ilçesindeki Gökyurt Mahallesi'nde yer alan Kilistra Antik Yerleşimi'ne kadar sürdü. Yaklaşık 60 kilometrelik parkur boyunca katılımcılar, Sülüklü Göl, Gevrekli Yaylası, Adsız Göl, Keşlik Yaylası ve Gavur Gölü gibi doğal alanları ziyaret etti.

Tura katılan bisikletliler, tarihi yapılar ve antik yerleşimlerle ilgili bilgiler alırken aynı zamanda Konya’nın yüksek rakımlı bölgelerinde doğayla iç içe bir sürüş deneyimi yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehrin tarihi ve turistik zenginliklerini tanıtmak amacıyla farklı bölgelerde bisiklet turlarının devam edeceği belirtildi. Proje ile hem ekoturizmin desteklenmesi hem de Konya’nın doğal ve kültürel mirasının daha fazla kişiye ulaşması hedefleniyor.