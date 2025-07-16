Ankara’da aniden bastıran sağanak yağmur, özellikle Mamak’ta hayatı felç etti. Boğaziçi Mahallesi’nde yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar su birikintileri nedeniyle yolda yürüyemez hale geldi.

Bir vatandaş, Boğaziçi'nde yolların göle dönmesine tepki göstererek; "Boğaziçi’ni sel götürüyor şaşırdık mı yok neyse Ankara’m yine büyüklüğünü gösterdi yağmur yağıyor." ifadelerini kullandı

Ankara Valiliği, yağmurla birlikte gelebilecek sel ve taşkın riskine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle alçak kesimlerde yaşayanların tedbirli olması istendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve su birikintilerine müdahale etmek için sahada çalışıyor.