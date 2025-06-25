Eylül ayında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…” dizisi, yayından kaldırılma kararı aldı. Başlangıçta çarşamba akşamları yayınlanan dizi, düşük reytingler nedeniyle kısa süre önce pazar gününe alınmıştı. Ancak yayın günündeki bu değişiklik beklenen izlenme artışını sağlayamadı.

Dizinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz’ın projeden ayrılması, izleyici kitlesinde büyük bir kayba yol açtı. Başrol karakterinin senaryodan çıkmasının ardından kadroya deneyimli oyuncu Selçuk Yöntem katıldı. Bu hamle, seyirci ilgisini yeniden çekme amacı taşısa da, beklenen etki yaratmadı ve dizinin final kararı kesinleşti.

Senaryo tarafında büyük bir değişiklik yapılarak hikaye bir yıl sonrasına taşındı ve yeni karakterlerle gelişmeler eklendi. Ancak bu yeniliklere rağmen, dizi pazar akşamları beklenen izlenme oranlarını yakalayamadı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “Leyla” dizisi 40. bölümüyle ekranlara veda edecek.