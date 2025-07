Bir kaç haftalık İskenderun ve Osmaniye ziyaretlerimizden sonra döndüğümüz güzel Ankaramızda 03.07.2025 Perşembe sabahı televizyon haberlerini izliyorum. TÜİK rakamlarına göre Haziran ayında neredeyse enflasyon sıfıra inmiş, çalışanlara ve emeklilere Temmuz zamları buna göre yapılacakmış, yüzde 25 civarındaki doğalgaz zammı, bu yüzden Temmuz’un ilk gününe kadar bekletilmiş... Aksatılmayan CHP mitingleri, dalga dalga CHP’li belediyelere ve yöneticilere gelen gözaltı ve tutuklamalar, tarafsız televizyon kanallarına karartma ve para cezaları, Ortadoğu coğrafyamızda devam eden kardeş kavgaları ve savaşlar... Saymakla bitecek gibi değil.

Ancak haberler arasında öyle birisi var ki, duyduğumda gözlerim doluyor, vicdanım sızlıyor; bir karikatür nedeniyle derginin yöneticileri ile aralarında karikatürün çizeri de bulunan dört basın emekçisi gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmışlar.

Sosyal medyadan karikatörü bulup inceliyorum, gök yüzünde silüetleri ve yüzleri görülmeyen iki insan figürü, birinde Muhammed yazıyor, diğerinde Musa; Muhammed Musa’ya “Selamünaleyküm” diyor, Musa da O’na, Yahudi selamı olan “Şalamon aleyke” diye yanıt veriyor... Bu arada aynı kökten gelen, aynı İbrahim Peygamberin çizgisindeki semavi dinlere dayanan Musevilerle Müslümanların üzerlerine gök yüzünden bombalar yağıyor, aşağıda zavallı masum insanlar cehennem ateşlerinde kavruluyorlar.

Bu anlamlı ve düşündürücü karikatür nedeniyle Leman dergisine düzenlenen operasyon haberlerini izlerken, aklıma 1999’larda Başbakan Bülent Ecevit’in Yardımcısı Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan’ın basın müşaviri olarak yaşadığım ibretlik olayı anımsadım:

O dönemde Akit Gazetesi’nin Ankara temsilcisi ve yazarlarından Serdar Arseven, Başbakanlık merkez binasındaki odama gelmiş, “Gazetemizin imtiyaz sahibi Mustafa Karahasanoğlu, Sayın Bakan Hüsamettin Özkan ile görüşmek istiyor” demişti.

Bakan’ın, bu gazetenin görüşme talebini kabul edeceğini pek sanmıyordum, çünkü bakan olduğu günden beri hakkında demediklerini bırakmamış, her gün iftira ve hakaretlerle dolu yalan yanlış haberler ve yazılar yayınlamışlardı. Bakanlığının ilk günlerinde aynı çizgideki gazetelerin söz birliği etmişçesine, “Diyanet dinsiz bakana bağlandı” şeklindeki başlıklarını hiç bir zaman unutamam.

Yine de “Sayın Bakan’a arz ederim, kabul ederse size haber veririm” demiştim. Gerçekten de Bakan Özkan, görüşme talebine önce tepki göstermiş, “O kadar aleyhimizde yazıp çizdikten sonra ne istiyorlarmış bizden?!” demişti, sonunda da kabul ederek, randevu gün ve saatini belirlemiştik.

Randevu günü İstanbul’dan gelen Akit Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Mustafa Karahasanoğlu, Ankara Haber Müdürü Kamuran Akkuş ve Gazete’nin yazarı Serdar Arseven birlikte Bakanlığa gelmişlerdi. Mustafa Karahasanoğlu, imam yaka ekose bir gömlek giymiş, üzerinde ceketi, elli altmış yaşlarında sakallı biriydi. Misafirlere ikram ettiğimiz çaylar yudumlanırken Bakan Hüsamettin Özkan söze başlamıştı:

“Arkadaşlar, bana şöyle bir bakar mısınız, sizlerden hiç bir farkım var mı, ben de sizler gibi etten tırnaktan Allah’ın yarattığı bir kulum. Ne istiyorsunuz benden, her gün bir yığın yalan dolan haberler, iftira ve hakaretler... Yok ezanı susturacakmışız, yok camileri kapatacakmışız!.. Hiç mi acımıyorsunuz bana? Benim de çoluk çocuğum var, yazık değil mi?”

Bu sözlere Serdar Arseven yanıt vermiş ve yaklaşık olarak şöyle demişti:

“Efendim ünsiyet eksikliği olsa gerek, biz Hükümet tarafından kendimizi hep dışlanmış hissediyoruz ve bazen ölçüyü kaçırıyoruz galiba...” Bakan Özkan şöyle devam etmişti:

“Bakın, bugüne kadar hakkınızda bir çok tazminat davası kazandım, eğer istesem, sizden kazandığım bu tazminatları söke söke alırım. Durmadan gazetenin adresini değiştirmekle, ismini değiştirmekle benden kaçamazsınız. Ben Devletim şu an ve buna gücüm yeter... Ama bakın, şu arkadaşlar bu gazeteden ekmek yiyorlar, bu gazetede çalışarak ailesinin geçimini sağlayan bir çok insan vardır biliyorum, onun için vicdanım elvermiyor buna... Ama siz bana hiç acımıyorsunuz!..”

Akit gazetesinin sahibi ve beraberindekiler, Bakan Hüsamettin Özkan’a içerisinde bulundukları sıkıntıları anlatmışlar, devletle ve hükümetle barışmak istediklerini ima eden sözler etmişlerdi. Bu görüşmeyi takip eden Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Şağar, “Bunlar uslanmazlar” demiş, daha bir kaç gün sonra da Bakan Özkan aleyhinde bir haber yayınlayan Akit gazetesini elinde sallayarak, “Ben size dememiş miydim?!” diye tepkisini göstermişti.

Günümüzde gelişen teknoloji ve iletişim araçlarının gölgesinde zaten can çekişmekte olan basılı medya organlarından birisi olan Leman dergisinin tutuklanan dört mensubunun ne halde olduklarını düşünebiliyor musunuz?

Bu tür operasyonlarla hoşgörü, sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dini olan İslam’a hizmet mi ediyoruz, zarar mı veriyoruz?

Anlayan söylesin lütfen!