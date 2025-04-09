Şırnak’ta, 61’inci Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

61’inci Ktüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, kitap okumanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, okuma etkinliği düzenlendi. Şırnak Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Şırnak Belediyesi önünde bulunan sokakta öğrenciler dağıtılan kitapları okudu. Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte konuşan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Fatma Altuntaş, kentin geliştiğini ifade ederek, “61’inci kütüphane haftası kapsamında ‘Şırnak okuyor’ temalı etkinliğimizi öğrencilerimiz ile gerçekleştirdik. Kitaba, kütüphaneye, okumaya vurgu yapmak amacıyla öğrencilerimiz ile toplandık. Bunu da başardık. Şırnak okuyor. Şırnak gelişiyor. Kitap okumak çok güzel dedi.