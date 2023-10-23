Kaza saat 15.30’da Gediz-Kütahya Karayolu üzerindeki Buğday Pazarı Kavşağı’nda meydana geldi. Kütahya’dan Gediz’e gelen Y.A. yönetimindeki 43 PL 613 plakalı TIR, kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Emin Uluten’in (82) kullandığı 43 LN 670 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünerek parçalanırken, TIR ise yaklaşık 100 metre gittikten sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Saniye Uluten’in (53) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Emin Uluten ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR sürücüsü Y.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Saniye Uluten’in cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.