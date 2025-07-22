ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’da sezon başlamadan sular ısındı. Başrol oyuncusu Burak Özçivit’in bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği, bu nedenle yapımcılarla masada sert pazarlıklar yaşandığı konuşuluyor.

Dizinin yeni sezon hazırlıkları sürerken, sette kulisler hareketli. Uzun süredir dizide Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit’in, yeni sezon için ücretine ciddi bir zam istediği ileri sürüldü. Ünlü oyuncunun bölüm başına 4 milyon TL talep etmesi üzerine yapımcılarla anlaşmazlık yaşandığı, görüşmelerin ise çıkmaza girdiği belirtiliyor.

Burak Özçivit cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, dizinin fanları gelişmeleri yakından takip ediyor. Eğer taraflar anlaşamazsa, Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda başrol değişikliği yaşanabileceği öne sürülüyor.

Gelişmeler merakla bekleniyor.