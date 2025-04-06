Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 6 Nisan Pazar (bugün), 21. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirecek. Genel Başkan Özgür Özel'in yeniden genel başkanlığa aday olduğu kurultayda, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de aday olacağını açıkladı.

Kurultay hazırlıkları ise sabahın erken saatlerinde başladı. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na temsili olarak kurultay salonunda bir koltuk ayrıldı. İmamoğlu, 17 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. 3’ncü Bakanlar Toplantısı'na katılacak