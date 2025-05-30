İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda, iktidarı sert sözlerle eleştirdi. X üzerinden yapılan bu paylaşımda, hükümetin baskıcı politikalarına karşı halkın kararlılığını vurgulayan İmamoğlu, iktidarı cesaret göstermeye ve sandığı milletin önüne koymaya davet etti.

"Korku bacayı sarmış. Siz ne kadar engellerseniz, biz o kadar büyürüz. Ceberrut olan sizsiniz ama millet bizimle. Biz, sizin inanamayacağınız kadar güçlüyüz ve her gün büyüyoruz. Sizin zorbalıklarınız, engelleriniz bize vız gelir, vız." diyen İmamoğlu, halk desteğinin her geçen gün arttığını ifade etti.

Ayrıca açıklamasında iktidara açık bir çağrıda bulunan İmamoğlu; "Gram cesaretiniz varsa koyun sandığı milletin önüne, millet karar versin. El mi yaman, bey mi yaman görelim. Korkmayın, kaçmayın, yalanlarınızın arkasına saklanmayın. Sizi mertliğe davet ediyorum." dedi

İmamoğlu’nun bu çıkışı, siyaset kulislerinde “erken seçim” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Muhalefet cephesinden gelen bu güçlü mesajın, önümüzdeki dönemde siyasi tansiyonu artırması bekleniyor.