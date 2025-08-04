Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşturulması planlanan “Terörsüz Türkiye Komisyonu” için destek şartlarını kamuoyuyla paylaştı. CHP, komisyonun sadece güvenlik perspektifiyle değil, demokratikleşmeyi esas alan bir yaklaşımla kurulması gerektiğini vurguladı.

Partinin yaptığı açıklamada, destek için belirlenen şartlar şu maddelerle sıralandı: Şehit aileleri ve gazilerin beklentileri dikkate alınmalı.

Komisyonun çalışmaları, terörle mücadelede en ağır bedeli ödeyen kesimlerin görüş ve ihtiyaçlarına öncelik vermeli. Demokratikleşme öncelikli hedef olmalı.

Sadece güvenlik değil, özgürlükleri genişleten, toplumsal barışı sağlayacak demokratik reformlar esas alınmalı. Ekrem İmamoğlu davası gündeme alınmalı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında süren yargı süreci komisyonun öncelikli başlıklarından biri olmalı. Deniz Yücel: “Filistin konusunda sorular yanıtsız kaldı” İçeriği Görüntüle Tutuklu siyasetçiler serbest bırakılmalı.

Siyasi nedenlerle cezaevinde bulunan milletvekili, belediye başkanı ve parti yöneticilerine dair hukuki süreçler ele alınmalı. Kayyum uygulamalarına son verilmeli.

Halkın oylarıyla seçilen yerel yöneticilerin görevden alınarak yerlerine kayyum atanması uygulaması son bulmalı. AYM ve AİHM kararlarına tam uyum sağlanmalı.

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları gecikmeksizin uygulanmalı. Basın ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı.

Gazetecilere ve düşünce açıklayan yurttaşlara yönelik baskı ve davalara son verilmeli. Sosyal medya paylaşımları tutuklama gerekçesi olmamalı.

Yurttaşların dijital mecralardaki ifadeleri nedeniyle cezalandırılmasının önüne geçilmeli. Cumhurbaşkanına hakaret davaları muhalefeti susturma aracına dönüşmemeli.

Eleştirilerin yargı baskısıyla bastırıldığı bir ortamın, demokratik bir komisyonda yeri olmamalı. CHP, bu şartların yerine getirilmesi halinde komisyona yapıcı katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Açıklamanın ardından gözler, Meclis’te komisyonun yapısına ve diğer partilerin tutumuna çevrildi.