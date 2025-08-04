Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı karara göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla bankalarda yapılacak 200 bin TL ve üzeri tüm nakit işlemlerde açıklama zorunluluğu getirilecek.

Yeni düzenleme, hem gerçek hem de tüzel kişileri kapsıyor. Bu kapsamda bankalara yatırılan veya çekilen 200 bin TL’yi aşan nakit tutarlar için işlem sırasında paranın kaynağı veya amacı açıkça belirtilmek zorunda olacak.

Yetkililer, bu adımın kara para aklama ve kayıt dışı ekonominin önlenmesi amacıyla atıldığını belirtti. Açıklama yapılmayan işlemler, banka sistemleri tarafından otomatik olarak reddedilecek.

Açıklama kısmında “ticari ödeme,” “borç tahsilatı,” “gayrimenkul alım satımı” gibi gerekçelerin net olarak belirtilmesi beklenecek.