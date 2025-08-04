Philip Morris A.Ş., 4 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni sigara fiyatlarını duyurdu. Açıklanan listeye göre birçok ürüne zam geldi. En dikkat çeken artış, 120 TL’ye yükselen Marlboro Roll 50 ürünü oldu.

Sigara fiyatlarına gelen son zamla birlikte Philip Morris grubuna ait birçok ürünün satış fiyatı değişti. Parliament Night Blue Pack ve Aqua Blue Slims 100 TL’ye yükselirken, Marlboro Red Long 97 TL oldu.

En düşük fiyat ise 90 TL ile Marlboro Edge Blue/Sky, Chesterfield ve L&M markalarında görüldü. Öte yandan sarmalık tütün ürünlerinden Marlboro Roll 50'nin fiyatı 120 TL’ye çıkarak listenin en pahalı ürünü oldu.

Zam sonrası güncel fiyat listesi şöyle:

Parliament Night Blue Pack / Aqua Blue Slims: 100 TL

Marlboro Red Long: 97 TL

Marlboro Red / Touch: 95 TL

Marlboro Edge Blue / Sky: 90 TL

Chesterfield / L&M: 90 TL

Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün): 120 TL

Yeni fiyatlar bugünden itibaren Türkiye genelinde geçerli olacak.