Avrupa’daki yasa dışı yapılanmalardan Daltonlar çetesinin üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Koçer’in olaydan kısa süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

2 Ağustos Cuma günü, İspanya'nın güneyinde yer alan Torrevieja yakınlarında gerçekleşen olayda, motosikletli iki kişinin Caner Koçer’e 10 el ateş açtığı öğrenildi. Başından ve göğsünden vurulan Koçer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası sosyal medyada farklı çetelerle bağlantılı hesaplardan daha önce yapılan tehdit mesajları yeniden dolaşıma girdi. Özellikle "Caspers" isimli rakip grubun, haftalar öncesinden Koçer’in yeri biliniyor diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

Koçer’in ise saldırıdan önce sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşım dikkat çekti:

“İspanya’nın en büyük ördek avcısı hedefi ıskalamaz. Mağdurları iyi bilir. Kocanıza biat edeceksiniz.”

Yasa dışı bahis, uyuşturucu ve kara para faaliyetleriyle bilinen Daltonlar çetesinin Avrupa operasyonlarını yürüttüğü öne sürülen Koçer hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu da iddialar arasında.

İspanyol makamlarının suikastla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı, Türk yetkililerle de temasa geçildiği bildirildi. Koçer’in ölümü henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmasa da, olayın Avrupa’daki Türk suç yapılanmaları arasındaki dengelere etkisi merak ediliyor.