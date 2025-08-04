Yüksek Askeri Şura (YAŞ), yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi, emeklilik ve görev süresi konularının ele alınacağı toplantıda, komuta kademesindeki isimlerin geleceği de netleşecek.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye ve Milli Eğitim Bakanları katılacak. Askerî kanadı ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile kuvvet komutanları temsil edecek.

Terfi, Emeklilik ve Yeni Atamalar Masada!

Gündemde; terfi bekleyen general ve amirallerin durumu, emekliliği gelen personel ile görev süresi dolan komutanların durumları yer alıyor. Yeni düzenlemeye göre, görev süresini dolduran bazı komutanların üçte ikisi bir yıl daha aynı rütbeyle görevine devam edebilecek.

Bu yılki YAŞ toplantısı, yakın zamanda yürürlüğe giren yeni TSK Personel Kanunu kapsamındaki ilk toplantı olacak. Yeni kanunla birlikte karar süreçlerinde bazı değişiklikler yapılmıştı.

Komuta kademesinde büyük bir değişiklik beklenmese de bazı sürpriz atamaların gündeme gelebileceği konuşuluyor.