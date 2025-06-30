ABD yönetiminin, 9 Temmuz'da sona erecek tarife erteleme süresi öncesi Çin başta olmak üzere birçok ülkeyle ticaret anlaşmasına varabileceğine dair beklentiler, küresel piyasalarda olumlu fiyatlamalara yol açıyor. ABD Başkanı Donald Trump, "başka ülkelerle de ticaret anlaşması yapma sürecindeyiz" diyerek Hindistan'la yakında anlaşmaya varabileceklerini ifade etti.

Trump ayrıca, Kanada ile dijital hizmet vergisi nedeniyle yürütülen görüşmelerin durdurulduğunu ve bu ülkeye kısa sürede yeni tarife oranlarının bildirileceğini açıkladı.

Trump’tan Fed Başkanı Powell’a Yeni Eleştiri: “Faizler Daha Düşük Olmalıydı”

ABD Başkanı Trump, uzun süredir hedef aldığı Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini yineleyerek, “Onun yerine faiz indirimi yapacak birini getireceğim” dedi. Analistler, Trump’ın bu açıklamaları sonrası, 2026’ya kadar süresi bulunan Powell’ın görevde kalmayacağına kesin gözüyle bakıyor.

Piyasalar Verilere ve Merkez Bankalarına Odaklandı

ECB Forumu Başlıyor, Dev Başkanlar Konuşacak

Bu hafta, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Portekiz’in Sintra kentinde düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumu, piyasaların yakın takibinde. Etkinlik, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasıyla başlayacak.

Yarınki oturumda ise Fed Başkanı Jerome Powell, BoE Başkanı Andrew Bailey, BoJ Başkanı Kazuo Ueda ve Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee önemli mesajlar verecek. Yatırımcılar bu açıklamalarda faiz patikalarına dair ipuçları arayacak.

ABD’de Gözler İstihdam ve Dallas Fed Verilerinde

Bu hafta ayrıca, ABD’den gelecek istihdam verileri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi ekonomik görünüm açısından kritik veriler olacak. Tarife belirsizliklerinin azalmasıyla Fed'in faiz indirimi yol haritasına ilişkin belirsizliklerin de hafiflemesi bekleniyor.

Endekslerde Rekorlar, Dolar ve Altında Dalgalanma

Cuma günü ABD'de borsalar, ticaret anlaşması beklentileri ve jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle yükseldi.

S&P 500 yüzde 0,52 ,

Dow Jones yüzde 1 ,

Nasdaq yüzde 0,52 yükselerek rekor seviyelere ulaştı.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyelerinde dengelenirken, geçen hafta yüzde 3,28 düşen altın bu haftaya yüzde 0,3 artışla 3 bin 285 dolardan, Brent petrol ise yüzde 0,3 yükselişle 66,5 dolardan başladı.

Avrupa’da Yükseliş Sürüyor, Gözler Almanya Enflasyonunda

Avrupa borsaları cuma gününü yükselişle tamamlarken;

Almanya’da DAX 40 yüzde 1,62 ,

Fransa’da CAC 40 yüzde 1,78 ,

İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,72 ,

İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,99 arttı.

Bugün açıklanacak Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, ECB’nin politika kararları açısından kritik önem taşıyor. Mayıs ayında ülkede yıllık enflasyon yüzde 2,1 ile ECB’nin hedefinin hemen üzerinde gerçekleşmişti.

Asya Borsalarında Yükseliş Hakim, Tek İstisna Hong Kong

Asya tarafında, ABD ile anlaşma beklentileri ve sanayi-tekno hisselerinde güçlenmeyle birlikte pozitif bir tablo öne çıkıyor.

Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,9 ,

Çin’de Şanghay yüzde 0,4 ,

Güney Kore’de Kospi yüzde 0,6 yükseldi.

Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,3 geriledi.

Çin’de hizmet sektörü PMI verisi beklentilerin üzerinde 50,5 ile genişleme sinyali verirken, sanayi PMI 49,7 ile zayıf kaldı.

Yurt İçi Piyasalarda Gözler Verilerde ve Vade Sonunda

Cuma günü Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 1,12 artışla 9.404,89 puandan kapanırken, BIST 30 vadeli kontrat 10.508 puandan işlem gördü.

Analistler, bugün vadeli işlemlerde vade sonu olması nedeniyle oynaklık artabilir uyarısında bulunuyor. SPK’nın açığa satış yasağı, pay geri alımı ve kredili işlem düzenlemelerinin 29 Ağustos'a kadar uzatıldığını hatırlatalım.

Bugün Türkiye ve Küresel Piyasalarda Takip Edilecek Veriler:

10.00: Türkiye – Mayıs ayı dış ticaret dengesi Orta Koridor, Alternatif Tedarik Zincirlerinin Kalbinde İçeriği Görüntüle

10.00: Türkiye – İşsizlik oranı

10.00: Türkiye – Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

15.00: Almanya – Haziran TÜFE

17.30: ABD – Dallas Fed imalat endeksi

22.00: Euro Bölgesi – ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması