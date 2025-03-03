ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin tarife tehditlerinin ülkedeki enflasyonla mücadele sürecine yönelik etkileri belirsizliğini korumaya devam ederken, açıklanan verilerden alınan sinyaller enflasyonla mücadeleye yönelik iyimserlikleri besliyor.

Cuma günü ABD'de açıklanan verilere göre ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ocakta artış beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,2 azaldı. Ülkede kişisel gelirler ise ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 ile öngörülerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen ay aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel artış gösterdi.

Analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artışın yıllık bazda 7 ayın en düşük seviyesine indiğine dikkati çekerek, verinin artan enflasyonist baskılar konusunda bir miktar rahatlama sağladığını belirtti.

Öte yandan, cuma günü Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki gergin geçen Oval Ofis görüşmesinin ardından yapılması planlanan ortak basın toplantısı iptal edilirken, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmadı.

Trump, Zelenskiy'ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun." dedi. Truth Social hesabından yapan Trump açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını ve ABD'nin Oval Ofisi'ne saygısızlık ettiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de "Barış anlaşması yapmak istemeyen bir liderle ekonomik bir anlaşma yapmak çok zor." ifadesini kullanırken, Zelenskiy ile müzakerelere devam edilip edilmeyeceğinin Başkan Trump'a bağlı olacağını kaydetti.

Söz konusu gelişmeler ve açıklanan veriler sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bunların yanı sıra Trump, Truth Social sosyal medya platformunda dün yaptığı paylaşımda Başkanlık Çalışma Grubu'na kripto rezervi üzerinde ilerleme talimatı verdiğini kaydederek, "ABD'nin dünyanın kripto başkenti olmasını sağlayacağım. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız." dedi.

Kripto para birimi Bitcoin, ABD Başkanı Trump'ın "stratejik kripto rezervi"ne ilişkin açıklamasının ardından dün yüzde 10,3 artarak 94 bin 330 dolara, Ethereum da yüzde 12,8 değer kazancıyla 2 bin 510 çıktı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24 olurken, dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 107,3 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 854 dolardan kapanan altının ons fiyat, şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazanıyla 2 bin 862 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise haftaya önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 73,1 dolardan başladı.

New York Borsası'nda cuma günü, S&P 500 endeksi yüzde 1,59, Nasdaq endeksi yüzde 1,63 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,39 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler bölgedeki yoğun veri gündemine çevrildi.

Bölge genelinde bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin bölgedeki imalat aktivitesi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, Trump politikalarıyla değişebilecek ticaret ve ekonomi stratejilerinin gelecek dönemde imalat sanayi aktivitesi üzerinde etkili olabileceğini kaydederek, ABD'nin tarife söylemlerinin bölgenin odağında olduğunu söyledi.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların yanı sıra Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri takip edileceğini ifade eden analistler, ECB'nin faiz kararı öncesinde açıklanacak verilerin fiyatlamaları etkileyebileceğini söyledi.

Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir öne çıkarken, Güney Kore'de tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmiyor.

Bu hafta düzenlenecek Çin Ulusal Halk Kongresi'nde mali harcamalarda artış yapılacağı yönündeki beklentiler öne çıkarken, böylece iç talebin desteklenebileceği öngörülüyor.

Analistler, Çin hükümetinin ABD tarifelerinin imalat sanayisine ve iç piyasaya etkilerini azaltmak için teşvik açıklamaları yapabileceğini belirterek, konuya ilişkin haber akışının yakından izlendiğini söyledi.

Öte yandan, Çin Ticaret Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, Trump’ın Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini artırma tehdidine karşı çıktığını ve gerekirse misilleme yapılacağını duyurdu.

Artan ticaret savaşı endişelerinin bölgedeki ana gündem maddelerinden olduğunu ifade eden analistler, Çin için yürürlüğe girecek ek yüzde 10'luk tarifeye karşı Çin'in atacağı adımların piyasaların odağında olduğunu söyledi.

Bölgedeki makroekonomik veri akışı da takip edilirken cumartesi günü açıklanan verilere göre Çin'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Şubat 2025'te önceki aya göre 1 puan artarak 50,1'e yükseldi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre ise Çin'de, şubat ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI 50,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Japonya'da şubat ayı imalat sanayi PMI 49,0 ile tahminleri geride bıraktı.

Analistler Çin'de imalat sanayisi aktivitesinin ocak ayındaki daralmanın ardından şubatta yeniden genişleme seyrine girdiğini kaydederek, ocaktaki Bahar Bayramı tatilinin ardından firmaların üretime geri dönmesinin etkili olduğu ifade etti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kazandı.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybederek 9.658,72 puandan tamamlarken, bugün açıklanacak şubat ayına ilişkin enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 yükselişle 36,4673'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 36,5190 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi PMI, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon verisinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, şubat ayı yurt içi Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, şubat ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, şubat ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, şubat ayı imalat sanayi PMI

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

17.45 ABD, şubat ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, şubat ayı ISM imalat sanayi PM

