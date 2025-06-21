Ankara’da 15 yıl aradan sonra dünyaya gelen beyaz kuğuya, Başkentlilerin yoğun katılım gösterdiği oylama sonucunda "Parla" ismi verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden düzenlediği isim anketiyle belirlenen isim, hem doğanın yeniden canlanmasını hem de umut dolu bir geleceği simgeliyor.

Çankaya Belediyesi, yıllar sonra dünyaya gelen beyaz kuğunun doğumunu sosyal medya hesaplarından duyurarak vatandaşlardan isim önerileri aldı. Ardından yapılan oylamada en çok oyu alan "Parla" ismi kuğuya verildi. Vatandaşlar, özellikle Parla ismini kuğunun zarafeti, beyazlığı ve nadirliğiyle bağdaştırdı.

Doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında bakım ve koruma altında tutulan kuğu, kısa sürede Ankara'nın yeni simgelerinden biri haline geldi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Parla’nın sağlık durumunun iyi olduğunu, özel veteriner gözetiminde beslendiğini ve büyüme sürecinin yakından takip edildiğini belirtti.