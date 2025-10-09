Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızılelma’nın test süreci devam ediyor. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirile testler kapsamında, insansız savaş uçağının üçüncü prototipi olan PT-3 iki ayrı sorti gerçekleştirdi. İlk uçuşta Aselsan tarafından geliştirilen Tolun mühimmatını ateşleyen Bayraktar Kızılelma, hedefi tam isabetle vurdu. İkinci uçuşunda Roketsan üretimi Teber-82 Kanatlı Güdüm Kiti ile havalanan milli insansız savaş uçağı yine hedefi başarıyla vurdu.

EN ZORLU GÖREVLERİ İCRA EDECEK

Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme faaliyetleri kapsamında ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar Kızılelma, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek.

2026’DA ENVANTERE GİRMESİ HEDEFLENİYOR

14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu’da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Test faaliyetleri sürerken seri üretim sürecine de geçilen Bayraktar Kızılelma'nın 2026 yılında envantere girmesi hedefleniyor. (DHA)