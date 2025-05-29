Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde bir kez daha toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla yürüyüş yapan aileler, "Evlatlarımızı istiyoruz" diyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Şerima'nın Annesi: 15 Yıldır Hasretle Bekliyorum

15 yıl önce dağa kaçırılan kızı Şerima için mücadele veren Nazlı Sancar, umut dolu sözlerle konuştu. Yeni sürecin umut verici olduğunu ifade eden Sancar, "Artık çocuklarımızdan güzel haberler bekliyoruz. Evimi bayrama hazırlıyorum, içimde tarifsiz bir heyecan var. 15 yıldır gözyaşı döküyorum ama bu kez umutluyum. Şeyma’mdan gelecek güzel haberi dört gözle bekliyorum" dedi.

"Artık Anneler Gözyaşı Dökmesin"

Nazlı Sancar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere süreci başlatan tüm yetkililere teşekkür etti. "Bu ülkede artık şehit haberi gelmesin, terör sona ersin. Anneler evlatlarına kavuşsun, bayramlarımız buruk değil sevinç dolu geçsin" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İl Binası Önünde Protesto Sürüyor

Van’da Menekşe Sokak’ta toplanarak DEM Parti İl Başkanlığı'na kadar yürüyen ailelerin protestosu sırasında güvenlik güçleri önlem aldı. DEM Parti binasından yüksek sesle müzik çalınırken, aileler sloganlarla çocuklarına kavuşma isteklerini dile getirdi.