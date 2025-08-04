Abbas SATIR

Türkiye genelinde temmuz ayında en çok kiraz pahalandı. Temmuz ayında kiraz yüzde 29,49 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Karpuz ise yüzde 49,47 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Kiraz zenginlerin sofrasını süslerken, karpuz dar gelirli ailelerin meyvesi oldu. Orta derece geliri olan aileler bile kirazın tadına bakamadan mevsimi geçti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı.

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 186 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 38 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

İşte temmuz ayında meyve sebzedeki fiyat artışları

Kiraz yüzde……………… 29,49

Domates…………………. 19.77

Sivri biber……………….. 19.48

Çarliston biber………… 18.97

Armut…………………….. 17.25

Kaysı………………………. 10.40

Kavun……………………… 40,51

Salatalık yüzde………… 17,65

Erik yüzde……………….. 17,52

Kabak……………………… 14,93

Maydanoz……………….. 10,15

Patlıcan…………………… 7,60

Taze fasulye……………… 7,51

Havuç yüzde………………. 5,79

Yeşil soğan yüzde…… 4,96

Kuru soğan yüzde……… 4,71

Patates yüzde…………… 3,84

Sarımsak yüzde…………. 3,10

Muz yüzde………………… 3,03

Yumurta yüzde………….. 2,51

Dolmalık biber yüzde 2,19

Fiyatı artmayan tek ürün ise karpuz oldu. Karpuz fiyatları yüzde 49,47 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.