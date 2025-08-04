Zeytinburnu, Çırpıcı Mahallesi'nde 30 Temmuz'da M.C.A.'ya ait eve giren hırsızlar 7 çeyrek altın, yarım altın, gram altın, altın çocuk künyesi, kolye ve 50 euro parayı çaldı. M.C.A.'ın polise haber vermesi üzerine ekipler olayla alakalı çalışma başlattı. Polis hırsızların kaçtığı güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde dikkat çekmemek için başörtü takan şüphelilerin eşkalleri tespit edildi.

Taksiye bindikleri esnada yakalandılar

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu görüntülerin izini sürerek şüphelileri aynı gün bir benzin istasyonunda taksiye bindiği esnada gözaltına aldı. Çaldıkları altınlarla beraber yakalanan şüphelilerin üzerinden kapı açmakta kullandıkları bir İngiliz anahtarı ve bir maymuncuk bulundu. Şüphelilerin yakalandıkları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kabarık suç dosyaları

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden 19 yaşındaki D.A. adlı kadın hırsızın daha önceden 101 suç kaydı olduğunu saptadı. 2 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı öğrenilen D.A. hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. 36 yaşındaki şüpheli Ç.A.'nın ise daha önceden 43, 27 yaşındaki S.A.'nın ise 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 3 kadın hırsız cezaevine gönderildi.

Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)-