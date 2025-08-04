29 Temmuz 2025 tarihinde 18 yaşına giren Lil Tay, TikTok üzerinden yaptığı canlı yayında, doğum gününün ilk dakikasında yetişkin içerikli paylaşımlar üretmeye başladığını açıkladı. Ertesi gün OnlyFans hesabını yayına alan Lil Tay, sabah saatlerinde 1 milyon doları aşan kazancını sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaştığı ekran görüntüsüne göre Tay, yalnızca üç saat içerisinde abonelikler, bahşişler ve özel mesajlar yoluyla toplam 1.024.298,09 dolar gelir elde etti. Bazı kullanıcılar bu kazancın doğruluğunu sorgulasa da Lil Tay, verileri bizzat kendisinin yayımladığını belirtti.

“Ben Kazancın Kendisiyim, Tekliflere İhtiyacım Yok”

Lil Tay, OnlyFans başarısının ardından birçok ajansın kendisine milyon dolarlık teklifler sunduğunu iddia etti. Ancak genç yıldız, bu teklifleri reddettiğini şu sözlerle ifade etti:

“Ben kazancın kendisiyim. Sizin 30-40 milyon dolarlık ufak tekliflerinize ihtiyacım yok.”

Aileden müdahale: “Bu bir çin evi!”

TikTok yayınında Tay’in ağabeyi Jason Tian’ın müdahalesi de dikkat çekti. Tian, yayına girerek “Bu bir Çin evi. Burada bağlantı falan paylaşamazsın!” diyerek Tay’in link paylaşmasına karşı çıktı. Bu müdahale, Tay’in kararlarının ne kadar bağımsız olduğu sorularını da beraberinde getirdi.