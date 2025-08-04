Olay, 2 Ağustos'ta saat 12.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşandı. Uyandı'nın sokakta oynayan çocuğunun topu, iddiaya göre; bir evin bahçesine kaçtı. Çocuklardan A.U.’nun (9) almak istediği topu, ismi bilinmeyen kadın komşusu vermedi. Eve dönen A.U., durumu babasına anlattı. Uyandı da topu istedi fakat komşusu vermedi. Bahçeye giren Uyandı topu aldıktan sonra evine dönmek istedi ama kadın da taciz edildiğini iddia edip bağırdı.

Akrabaları saldırdı

Bayram Uyandı evine döndükten bir süre sonra komşusunun çağırdığı akrabaları, ellerinde taş ve sopalarla sokağa gitti. Çok sayıda kişi, Uyandı ve kardeşi Yusuf Uyandı'yı (22) dakikalarca darbetti. Uyandı'nın hamile eşi, o anları cep telefonuna kaydetti. Uyandı ailesi evlerine kaçtı, ihbarla gelen polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı.

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)-