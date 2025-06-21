Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kiracıların banka hesaplarından yaptıkları kira ödemelerinde açıklama kısmına “kira bedeli” ifadesi yazmasa dahi ödemenin kira olarak kabul edildiğini söyledi. Şahin, taraflar arasında geçerli bir kira sözleşmesi bulunduğu sürece bankadan yapılan ödemelerin kira yerine geçtiğini belirtti.

AA muhabirine konuşan Şahin, son dönemdeki kira artışları nedeniyle ev sahipleri ile kiracılar arasında anlaşmazlıkların yaşandığını ifade etti. Kiracıların kira ödemelerini mutlaka banka üzerinden yapmaları ve dekont almaları gerektiğini vurgulayan Şahin, elden yapılan kira ödemelerinin ileride sorun yaratabileceğini aktardı.

Bazı kiracıların ödeme açıklamasını boş bırakarak endişe yaşadığını aktaran Şahin, “Açıklama kısmına ‘kira bedeli’ yazılmasa bile, sözleşme bulunduğu sürece bu ödeme kira olarak kabul edilir. Yargıtay kararları da bunu destekliyor. Kiracılarımız bu konuda endişe etmesin” dedi.

Ev sahiplerinin kötü niyetle açıklama kısmına yazılmaması sebebiyle ikinci kez kira talep edip icra takibi başlatması durumunda kiracıların ellerindeki sözleşmeyle itiraz edebileceğini belirten Şahin, “İtiraz halinde dava düşer. Kiracılarımız ödemelerini yaparken açıklama kısmına aylık kira dönemi yazarsa, ev sahiplerinin bu tür girişimlere şansı kalmaz” ifadelerini kullandı.