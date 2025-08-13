Keçiören Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha sağlıklı ve huzurlu ortamlarda vakit geçirebilmesi için peyzaj ve temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; çim biçme, bitki dikimi, kameriye boyama, çocuk oyun alanlarının tadilatı ve tarihi büstlerin yıkanması gibi birçok çalışmayı özenle hayata geçirdi.

Yapılan düzenlemelerle park ve bahçelerde estetik görünüm güçlendirilirken, yeşil alanların cazibesi de artırıldı. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, ilçedeki çevre düzenlemelerinin yaşam kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirterek, “Keçiören’imizin her köşesini daha yaşanabilir, estetik ve temiz hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. 51 mahallemizde süren peyzaj ve temizlik çalışmalarıyla parklarımız, bahçelerimiz ve kaldırımlarımız pırıl pırıl oluyor. Hedefimiz, hem ilçemizin görselliğini artırmak hem de vatandaşlarımızın doğayla iç içe huzurla vakit geçireceği alanlar oluşturmaktır” dedi.

Belediye ekipleri, Keçiören’i yeşil alanlarıyla öne çıkan, modern ve yaşanabilir bir şehir kimliğine kavuşturmak için çalışmalarını yıl boyunca aralıksız sürdürecek.