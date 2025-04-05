Keçiören Belediyesi, şehrin doğal güzelliklerini ve su kaynaklarını korumak amacıyla başlattığı temizlik faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Belediye, çevre temizliği konusunda büyük bir hassasiyetle hareket ederek, Gümüşdere Ihlamur Vadisi ve çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, iş makineleri ve belediye personelinin yoğun çabalarıyla, özellikle dere yataklarındaki birikintileri temizleyerek, kötü kokuların ve görüntü kirliliğinin önüne geçti. Bu temizlik işlemiyle birlikte, yaz aylarında daha fazla ziyaretçi çeken vadi, temiz ve sağlıklı bir görünüme kavuşturulmuş oldu.

Mesut Özarslan temizlik çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütmeye devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, temizlik çalışmalarına verdikleri önemi vurgulayarak, "Bizim için vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı ve ferah bir ortamda yaşamaları son derece önemlidir. Bu nedenle çevre temizliği çalışmalarımıza, yaz-kış demeden aralıksız olarak devam ediyoruz. Amacımız, hem doğal güzellikleri korumak hem de halkımızın rahatça vakit geçirebileceği temiz alanlar oluşturmak" dedi. Belediye Başkanı Özarslan, bu tür çalışmaların çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, şehrin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.