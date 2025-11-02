Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, çocukların korunmasına yönelik farkındalığı artırmakamacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Psikolog Adem Esen katılarak “5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu” üzerine bir sunum yaptı.

Ankara’da yerel yönetim düzeyinde bu kapsamda eğitim düzenleyen ilk ve tek kurum olan Keçiören Belediyesi, çocuk hakları ve sosyal sorumluluk alanında öncü bir adım attı.

Yasal Dayanaklardan Etik İlkelere Üç Aşamalı Eğitim

Eğitim programına belediye bünyesinde görev yapan çocuk gelişimciler, sosyal çalışmacılar, sosyologlar ve psikologlarkatıldı. Üç bölümden oluşan eğitimde ilk olarak çocuk koruma hizmetlerinin yasal temelleri ve uygulayıcıların sorumlulukları ele alındı.

İkinci bölümde, çocuk koruma süreçlerinde yapılacak yasal başvurular, resmî prosedürler ve kurumlar arası yazışma usulleri detaylı şekilde aktarıldı.

Son bölümde ise ailelerle ve çocuklarla çalışırken gözetilmesi gereken etik ilkeler üzerinde durularak, mesleki duyarlılığın önemi vurgulandı.

Bu eğitimle Keçiören Belediyesi, çalışanlarının mesleki kapasitesini güçlendirirken, çocukların güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyümesine katkı sağlamayı hedefledi.

“Çocuklarımız İçin Bilinçli Adımlar Atıyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, programın çocuk hakları açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu eğitimler, çocuk haklarının korunması ve farkındalığın artırılması bakımından büyük önem taşıyor. Sürekliliği sağlandığında, toplumsal bilinç güçlenecek ve çocuklarımızın güvenliği daha da pekişecektir. Keçiören Belediyesi olarak çocukların korunması, ailelerin güçlendirilmesi ve her çocuğun yüzünün güldüğü bir kent için çalışmaya devam edeceğiz.”