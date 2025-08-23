tratonikeia Antik Kenti, Helenistik Dönem öncesinde Karyalıların toplandığı yer olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük mermer kenti olarak gösterilen antik kent, Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden izler barındırıyor. Stratonikeia'daki en eski buluntular, 3 bin 500 yıl öncesine dayanıyor. Kent, geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırması nedeniyle 'Gladyatörler Şehri' olarak da biliniyor.

31 KADIN KAZILARDA ÇALIŞIYOR

Stratonikeia, Antik Dönem'e ait gymnasium, bouleuterion, tiyatro, kent kapısı ve çeşme gibi anıtsal yapılarının yanında, köy meydanı, Beylikler Dönemi Hamamı, Şaban Ağa Camisi, Osmanlı Çeşmesi ve ağa evleri gibi Türk mimarisi açısından önemli örnekleri oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında yürütülen Stratonikeia Antik Kenti kazılarında görev alan, çoğu kırsal mahallelerde yaşayan 31 kadın, 40 dereceyi bulan kavurucu sıcaklara rağmen hem tarihin gün yüzüne çıkmasına katkı sunuyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.

'KADINLARIMIZLA BİRLİKTE GELECEK NESİLLERE GÜZEL ESERLER BIRAKACAĞIZ'

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Kazı çalışmalarımızı yıl boyu sürdürüyoruz. Uygun zamanda kazı, sonraki zamanlarda restorasyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızın büyük kısmını kadınlarımız ile gerçekleştiriyoruz. 31 kadınımız bulunuyor. Geleceğe Miras projesi kapsamında görevimizi yerine getiriyoruz. Verimli bir kazı sezonu geçiriyoruz. Kadınlarımızla birlikte gelecek nesillere güzel eserler bırakacağız. Kadınlarımız, bölgemizin insanları olduğu için sıcak havaya alışkınlar. Gerekli tedbirleri de alıyoruz" dedi.(