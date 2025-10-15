Rojin Kabaiş… 21 yaşında, üniversite öğrencisi, hayalleri olan bir genç kızdı. Günlerce arandı, sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu. Ölüm raporuna “suda boğulma” yazıldı. Ama herkes biliyor ki mesele sadece bu değil. Rojin’in hikâyesi bir boğulma değil, bir sessizlik cinayeti.

Ailesi aylardır aynı cümleyi kuruyor: “Kızımız öldü, katili hâlâ yok.”

Bir baba, her gün adliye kapısında “adalet” diye bağırıyor ama sesini duyan yok. Savcılıktan doğru düzgün bilgi alamıyorlar. DNA bulguları var, iki farklı erkeğe ait iz var, ama bir kişi bile ceza almıyor.

Bu nasıl mümkün olabilir?

Bir ülkede, bir genç kızın bedeninde iki yabancı DNA bulunuyor, aylar geçiyor, hâlâ kimse o DNA’nın kime ait olduğunu açıklayamıyor.

Bu nasıl adalet?

Bir kız öldü, bir ülke sustu.

Sanki Rojin hiç yaşamamış gibi davranılıyor.

Oysa o da birinin kızıydı, bir kardeş, bir arkadaş, bir öğrenciydi.

Ama şimdi sadece bir dosya numarası, bir rapor, bir delil torbası…

Bütün bunlar olurken biz ne yapıyoruz?

Bir iki paylaşım, birkaç “#RojinİçinAdalet” etiketi, sonra herkes kendi hayatına dönüyor.

Ama Rojin’in annesi dönmüyor.

O her sabah aynı acıyla uyanıyor, aynı isyanla yaşıyor.

“Nasıl bulamazlar kızımın katilini?” diyor.

Evet, nasıl bulamıyorlar?

Kamera mı yok, ekip mi yok, laboratuvar mı yok?

Yoksa gerçekten arayan yok mu?

Bu ülkede bir kadın öldüğünde, birileri hep “soruşturma sürüyor” diyor. Ama o soruşturmalar hep sürüyor da, hiçbir yere varmıyor. Rojin’in katili hâlâ dışarıda, belki bir köşe başında, belki bir üniversitede, belki hiç utanmadan hayatına devam ediyor.

Rojin’in ölümü kader değil.

Bu, bir sistemin, bir toplumun, bir vicdansızlığın sonucu.

Bir genç kızı koruyamayan, öldürüldükten sonra adaletini bulamayan bir düzenin ayıbı bu.

Rojin artık konuşamıyor ama biz konuşmalıyız.

Her “unutuldu” dediğimiz kadının ardından bir başkası kayboluyor.

Bir gün bir başkasının değil, senin, benim yakınımızın adı geçmesin diye bu sessizlik bozulmalı.

Rojin Kabaiş’in adını unutmayalım.

Çünkü bu ülkede unutulan her kadın, bir sonrakinin kaderini belirliyor.