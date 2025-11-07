Son günlerde sosyal medyada herkes aynı şeyi tartışıyor: “Cadılar Bayramı kutlamak yanlış mı?” Kimi diyor ki “Batı özentisi bu!”, kimi de “Ne var canım, gençler eğleniyor işte.”

Aslında ortada abartılacak bir şey yok. Kimse bu etkinlikleri “kültürünü unutmak” için yapmıyor. İnsanlar sadece eğlenmek, sosyalleşmek, biraz da rutin hayatın stresinden uzaklaşmak istiyor. Kostüm giyip müzik dinliyorlar, hepsi bu.

Evet, bu gelenek Batı’dan geldi ama artık dünya küçüldü. Her yerden her şey bize ulaşıyor. Bugün hamburger yiyoruz, Netflix izliyoruz, yabancı dizilerle büyüyoruz. O zaman Cadılar Bayramı’nı kutlamak neden bu kadar batıyor?

Bu tarz kutlamalara kızanlar genelde “kültürümüze aykırı” diyor ama eğlenmek kültüre aykırı değildir. Önemli olan saygıyı korumak. Kimseye hakaret edilmedikçe, değerlerle alay edilmedikçe kimsenin eğlencesi kimseyi rahatsız etmemeli.

Kaldı ki asıl problem bu tarz etkinlikler değil, bilinçsizlik. Eğitim eksikliği, ölçüsüzlük ya da kendini ifade etmeyi bilmemek… Bunlar düzelmeden kimseyi suçlamak çözüm değil.

Yani kısacası, Cadılar Bayramı kutlamak “batılılaşmak” değil, sadece eğlenmenin bir yolu. Önemli olan nasıl yaptığın. Saygı varsa, bilinç varsa, kimseye zarar yoksa neden olmasın?

Eğlenmek kötü bir şey değil, yeter ki dozunda olsun.