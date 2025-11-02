Yeni yıla sayılı günler kala herkesin aklında tek bir soru var: “Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayı yaklaşırken gözler yine asgari ücrete çevrildi. Milyonlarca çalışan, yeni yılda maaşına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Çünkü artık maaş değil, geçim konuşuluyor.

Hayat pahalılığı her geçen gün biraz daha artıyor. Markete gidince sepete aynı ürünleri koymak bile zorlaştı. Kira, ulaşım, faturalar derken ay sonunu getirmek neredeyse mucize haline geldi. Bu yüzden çalışan kesim, “Hiç olmazsa biraz nefes alalım” diyor.

İşveren tarafı da zor durumda. Onlar da artan maliyetlerden, üretim giderlerinden yakınıyor. Bu yüzden bu yılki zam oranında dengeyi tutturmak kolay görünmüyor. Ne çalışanın belini büken, ne de işverenin kapısına kilit vurduran bir oran arayışı var.

Ekonomistler, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyonun ve geçim şartlarının dikkate alınacağını söylüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zammın tek seferde yapılması bekleniyor.

Vatandaşın gözü kulağı artık açıklanacak rakamda. Çünkü bu zam sadece maaşı değil, birçok kalemi doğrudan etkiliyor. Kısacası yeni yılın en çok konuşulacak konusu yine aynı: Asgari ücret ne kadar olacak ve bu artış gerçekten hayatı biraz olsun kolaylaştıracak mı?