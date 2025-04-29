Budamış Mahallesi Doğakent Sitesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Şahizer Ergün'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yakınlarıyla eve gelen itfaiye ekipleri, 6. kattaki pencereyi kırarak içeri girdi. Ergün'ü yerde hareketsiz halde bulan itfaiye ekipleri, durumu polise bildirdi. İncelemenin ardından Ergün'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ergün'ün dairesinin kapısında 22 Nisan'da bırakılan posta tebligatını bulan polis ekipleri, o tarihten önce ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Kaynak: AAVİDEO