Gallinat'ın Dönüşü Belirsiz

Geçen hafta Darüşşafaka deplasmanında omzundaki sakatlık nedeniyle oynayamayan takımın skorer ismi Gallinat'ın durumu belirsizliğini koruyor. Karşıyaka, Gallinat'ın sakatlığı nedeniyle büyük bir şok yaşarken, oyuncunun ne zaman sahalara döneceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Hollins'in Durumu Kötüleşiyor

Bir diğer önemli yabancı oyuncu Hollins ise adale sakatlığı nedeniyle bu hafta oynanacak Aliağa Petkimspor maçında forma giymesi zor ihtimal olarak görülüyor. Hollins'in sakatlığı, Karşıyaka'nın zorlu döneminde kadroda büyük bir eksiklik yaratacak gibi görünüyor.

Kritik Maçlar Bekliyor

Süper Lig'de kalmayı garantilemek için en az bir ya da iki galibiyet almayı hedefleyen Karşıyaka, önümüzdeki hafta alt sıralardaki rakipleri Petkimspor ve Manisa Basket ile üst üste iki kritik maça çıkacak. Ancak bu maçlarda, sakatlıklar nedeniyle sadece iki yabancı oyuncu ile sahaya çıkmak zorunda kalacak olan Kaf-Kaf, zorlu bir mücadele verecek.

Karşıyaka’nın Hedefi: Ligde Kalmak!

51 yıldır aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'de kalmayı garantilemek için yoğun çaba harcayan Karşıyaka, yaşanan sakatlıklar nedeniyle bu hedefe ulaşmakta zorluk yaşıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, kalan maçlarda göstereceği performansla Süper Lig'deki geleceğini belirleyecek. Karşıyaka taraftarları, takımın bu zorlu süreçten başarıyla çıkmasını bekliyor.

Karşıyaka, kalan maçlarını kazandığı takdirde, Süper Lig'de kalmayı garantileyebilir. Ancak sakatlıklar ve kadro eksiklikleri, takımın bu hedefe ulaşmasını zorlaştırıyor