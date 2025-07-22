Karl Marx’ın Londra Highgate Mezarlığı’ndaki anıt mezarına bırakılan bir ‘Labubu’ figürü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşılan bir fotoğrafta, Marx’ın “Workers of all lands unite” (Bütün ülkelerin işçileri birleşin) yazılı anıtının önünde popüler koleksiyon oyuncağı Labubu’nun küçük bir figürüne yer verildi.

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak gündem olurken, kullanıcılar arasında fikir ayrılığı yaşandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu hareketi “kapitalizme ironik bir gönderme” olarak yorumlarken, bazıları ise mezar yerlerine oyuncak bırakmanın saygı sınırlarını zorladığını savundu.

Labubu nedir?

Hong Kong merkezli Pop Mart tarafından üretilen ‘Labubu’ figürü, özellikle genç koleksiyonerler arasında oldukça popüler. Tayvanlı sanatçı Kasing Lung’un tasarımı olan karakter; sınırlı sayıda üretilen sürpriz kutu (blind box) oyuncaklarıyla dikkat çekiyor. Hangi figürün kutudan çıkacağının bilinmemesi, sosyal medyada paylaşılan “unboxing” videoları ve ikinci el piyasasındaki fiyat artışları bu karakteri küresel bir fenomene dönüştürdü.