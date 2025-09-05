Safranbolu ilçesi Tayyip köyü Tayyipaltı Mahallesi’nde, saat 12.30 sıralarında Huriye Dursun’a ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Evde bulunan Huriye Dursun ve oğlu Şakir Dursun’u yangından komşuları kurtardı. Yangın, kısa sürede evin bitişiğindeki ormana sıçradı. Yangının büyüme riskine karşı bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangında, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ekiplerin ormandaki yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.