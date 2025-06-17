Nevşehir'in Ürgüp ilçesi ile Göreme beldesi, 23-27 Haziran tarihleri arasında Kapadokya Çöl Maratonu'na ev sahipliği yapacak. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek olan uluslararası organizasyon, çöl koşusu tutkunlarını Kapadokya’nın eşsiz doğasında ağırlayacak.

Farklı ülkelerden sporcuların katılacağı etkinlikte, katılımcılar 75, 95 ve 115 kilometrelik üç farklı ultra maraton parkurunda mücadele edecek. “Marathon Des Sables” lisansıyla düzenlenen organizasyon, dünyanın en zorlu ultra maratonları arasında gösteriliyor. İlk olarak 1986 yılında Fas’ta gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören bu koşu, Kapadokya’nın volkanik vadilerinde benzersiz bir deneyim sunacak.

Kapadokya Vadilerinde Nefes Kesen Etaplar

Kapadokya Çöl Maratonu'nun ilk etabı 23 Haziran Pazar günü saat 09.30'da Ürgüp’teki Pancarlık Vadisi'nden başlayacak. Katılımcılar, peribacalarıyla çevrili güzergâhları geçerek ilk günü Kılıçlar Vadisi'nde tamamlayacak.

24 Haziran Pazartesi sabahı saat 06.00’da Kılıçlar Vadisi’nden başlayacak ikinci etapta ise koşucular, 20, 40 ve 60 kilometrelik farklı parkurlarda Kızılçukur ve Zemi Vadisi'ni aşarak yeniden Kılıçlar Vadisi’ne ulaşacak.

Maratonun üçüncü etabı, 26 Haziran Çarşamba günü yine Kılıçlar Vadisi'nde start alacak ve Aşk Vadisi’nde sona erecek. Etkinlik, 27 Haziran Perşembe günü düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Spor ve Doğa Tutkunları Kapadokya’da Buluşuyor

Kapadokya’nın etkileyici doğal oluşumları arasında düzenlenen bu ultra maraton, hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Çöl koşuculuğu deneyimi yaşamak isteyenler için Kapadokya Çöl Maratonu, doğa ile mücadele ve dayanıklılığın ön planda olduğu eşsiz bir spor organizasyonu olacak.