HABER: SEVGİ GÜLDOĞAN

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), kamu emekçilerinin enflasyon sepetine ilişkin Mart 2025 verilerini açıkladı. Araştırma sonuçları, kamu emekçilerinin enflasyonunun TÜİK'in açıkladığı resmi rakamların oldukça üzerinde olduğunu ortaya koydu.

BES-AR'ın "Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması"na göre, kamu emekçilerinin Mart ayındaki yıllık genel enflasyonu yüzde 58,20 olarak gerçekleşti. Bu rakam, TÜİK'in açıkladığı yüzde 38,10'luk enflasyon oranının 20,10 puan üzerinde. Yıllık gıda enflasyonu ise BES-AR'a göre yüzde 46,57 olurken, TÜİK'in verilerinde bu oran yüzde 37,12 olarak kaydedildi.

MAAŞ ZAMLARI ENFLASYONUN GERISINDE KALDI

Araştırma, hükümetin kamu emekçilerine ilk altı ay için verdiği yüzde 6'lık maaş zammının, enflasyon karşısında yetersiz kaldığını da gözler önüne serdi. BES-AR'ın hesaplamalarına göre, kamu emekçileri 2025 yılının ilk üç ayında ücretlerinde 7,37 puanlık enflasyon kaybına uğradı.

GIDA ENFLASYONU KAMU EMEKÇILERINI ZORLUYOR

BES-AR'ın araştırmasında, gıda enflasyonunun kamu emekçilerinin bütçesi üzerindeki etkisi de vurgulandı. Mart ayında gıda enflasyonu yüzde 5,03 olarak gerçekleşti. Mazot, gübre ve ilaç gibi girdi fiyatlarındaki artışlar, mevsimsel etkiler ve yanlış tarım politikaları, gıda fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

BES-AR VE TÜİK VERILERI ARASINDAKI FARKIN NEDENLERI

BES-AR, TÜİK'in enflasyon hesaplamalarında kamu emekçilerinin tüketim alışkanlıklarını yeterince dikkate almadığını savunuyor. Sendika, kendi araştırmasında kamu emekçilerinin tüketim sıklıklarını da göz önünde bulundurarak daha gerçekçi bir enflasyon oranı hesapladığını belirtiyor.

SENDIKADAN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Büro Emekçileri Sendikası (BES), hükümete kamu emekçilerinin enflasyon karşısında yaşadığı kayıpların telafi edilmesi ve maaş zamlarının yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu. Sendika, kamu emekçilerinin alım gücünün korunması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

BES Genel Başkanı Özer Avanaş, yaptığı açıklamada, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin enflasyon rakamlarını paylaştı. Avanaş, "ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,68, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yıllık yüzde 58,20 olarak gerçekleşmiştir. Sendikamızın hesaplamalarına göre, 2025 yılının ilk 3 ayında enflasyon oranı yüzde 13,7 olmuştur" dedi.

Yapılan hesaplamalara göre, kamu emekçilerinin 2025 yılının ilk üç ayında maaşlarında yaşanan kayıp ise yüzde 7,37 olarak açıklandı. Avanaş, hükümetin uyguladığı sıkı para politikalarına rağmen, TÜİK’in verilerinin de enflasyonun beklenenden daha fazla arttığını gösterdiğini belirtti.

Avanaş, "Başta kamu emekçileri, emekliler ve asgari ücretliler olmak üzere toplumun geniş kesimlerini derin yoksulluğa sürükleyen bu kemer sıkma politikaları, iktidarın başta yargı gücünün araçsallaştırılması ve toplumun geniş kesimlerini rahatsız eden haksız idari tasarrufları ile ekonomideki dengesizlikleri daha da derinleştiriyor" diye konuştu.