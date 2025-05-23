CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin altıncısı Pendik’te yapılırken, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da partisinin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer siyasi tutuklular için 25 Mayıs Pazar günü Bursa Osmangazi’de düzenlenecek mitinge katılım çağrısında bulundu.

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, milli iradeye sahip çıkmak ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile tüm siyasi tutukluların özgürlüğü için 25 Mayıs Pazar günü Bursa Osmangazi Kent Meydanı’nda düzenlenecek etkinliğe vatandaşları davet etti.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milli iradeye sahip çıkmak, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük için 25 Mayıs Pazar günü Bursa Osmangazi’de buluşuyoruz! Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!” ifadelerine yer verdi.

Etkinlik, saat 17.00’de Kent Meydanı’nda gerçekleşecek.