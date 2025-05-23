Bursa’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü baba ile arkasındaki 2 çocuğu yaralandı. Yaralanan 2 yaşındaki Ömer Salih K., hemşirenin muayene eldiveninden yaptığı balonla sakinleştirilmeye çalışıldı. Minik Ömer Salih, elindeki balonla aynı sedyeye konulduğu babasının kucağında hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi yolunda meydana geldi. İmdat K. (44) yönetimindeki 16 APL 816 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçarken, çarpmanın etkisiyle İmdat K. ile arkasında bulunan çocukları Cemre K. (5) ile Ömer Salih K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI BABASININ KUCAĞINDA ELİNDEKİ ELDİVEN BALON İLE AYNI SEDYEDE HASTANEYE GETİRİLDİ

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Sağlık ekipleri kaza sonrası ağlayan minik Ömer Salih'i sakinleştirmek için muayene eldivenini şişirerek balon yapıp kendisine verdi. Ömer Salih, elindeki balon ile kucağına konulduğu babasıyla aynı sedyede hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.