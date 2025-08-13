Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Belsin Kocatepe Mahallesi'ne kurulan salça kaynatma alanını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından Belsin, Eskişehir Bağları, Mimarsinan Mahallesi olmak üzere 3 farklı bölgede vatandaşların salça kaynatması için alanlar kuruldu.

Bu tür hazırlıkların birlik ve beraberliği perçinlemesi açısından önemli olduğunu belirten Palancıoğlu, vatandaşların verilen hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Domates satışından odun satışına kadar, bakır kazanından tuzuna kadar her şeyi organize ettiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

'Domateslerin yıkanmasından, parçalanmasından, taşınmasına kadar vatandaşlarımıza hizmet ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Özellikle 2025 yılının Aile Yılı olması bakımından bir arada olmak önemli. Burada vatandaşlarımız ailecek piknik yapıyor, bir araya geliyor, salçalarını kaynatıyor, patateslerini közlüyor, patlıcanlarını közlüyor, sucuk ekmek yapıyorlar. Böyle de bir kaynaşmaya vesile oluyor. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Nice yıllar inşallah bu tür organizasyonları sağlık ve huzur içerisinde yapmayı nasip etsin.'