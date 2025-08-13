MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz yasasında yaşanan karışıklık ve adaletsizliklere dikkat çekti. Yıldız, 31 Temmuz 2023’te yürürlüğe giren düzenlemenin, aynı suç tarihine rağmen farklı infaz uygulamalarına yol açtığını belirterek, kanunun baştan yazılması gerektiğini söyledi.

31 Temmuz 2023 düzenlemesiyle bazı hükümlülere erken tahliye imkanı sağlandığını hatırlatan Yıldız, “Suç tarihleri aynı olmasına rağmen farklı mahkemelerde verilen kararlar yüzünden eşitlik ilkesi zedeleniyor” dedi.

Yıldız, mevcut infaz kanununun karmaşık hale geldiğini ve güveni azalttığını belirterek, “Hakim, savcı, avukat ve hükümlünün anlayacağı sade bir kanun yapmalıyız. Hem infaz eşitliğini hem adaletini sağlamalıyız” diye konuştu.